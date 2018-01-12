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Трамп продлит приостановку санкций против Ирана – СМИ

Комментариев: 1
США готовы соблюдать условия соглашения по ядерной программе.
Иран обязался отказаться от разработки ядерного оружия
Иран обязался отказаться от разработки ядерного оружия
gettyimages.com

Американские власти готовы продлить процесс приостановки санкций в отношении Ирана на 120 дней в рамках сделки по атому. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в окружении президента Дональда Трампа.

Источники агентства утверждают, что США готовы соблюдать условия соглашения по ядерной программе Тегерана. Вместе с тем, официально о продлении режима приостановки санкций Трамп объявит позднее.

Президент принял такое решение после обсуждения со всей командой по нацбезопасности, включая советника по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера, шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Однако, как отметил источник агентства, решение Трампа в итоге должно дать время Белому дому и Конгрессу выработать новые ограничительные меры в отношении Ирана.

Напомним, в рамках атомной сделки Иран обязался отказаться от разработки ядерного оружия в ближайшем будущем. Взамен ему было позволено расширить использование атомной энергии.

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Теги: США, Иран, ядерное оружие, санкции, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Полл    12.01.2018, 10:32
Оценка:  0
Полл
Не будет США соблюдать соглашение и введёт санкции - ИРан продолжит обогащение урана и создание своей ЯО, всё просто.
Видите, как легко Иран заставил Трампа соблюдать иранские интересы?
А всё потому, что у Ирана очень сильно развились ракетные технологии - ПРО Израиля может и не справится!
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