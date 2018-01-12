Поставщика нижнего белья королевы Елизаветы II лишили титула

Скандал разгорелся после выхода книги Storm in a D-Cup авторства Джун Кентон, которая лично работала с королевой.

Кентон уверяет, что в книге нет ничего такого, что может обидеть королеву EPA/UPG

Компания Rigby & Peller лишилась титула официального поставщика нижнего белья для британской королевской семьи предположительно из-за книги, в которой описывался процесс снятия мерок с королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает Би-би-си.

Rigby & Peller, которая владеет несколькими бутиками в Лондоне и других районах Англии, занималась эксклюзивными поставками нижнего белья королевской семье с 1960 года.

Скандал разгорелся после выхода книги Storm in a D-Cup основательницы компании Джун Кентон, которая лично работала с королевой. Кентон заявила, что в книге нет ничего такого, что может обидеть королевскую семью. Она сказала, что не могла поверить, когда узнала о решении отозвать патент на право именоваться поставщиком королевского двора.

Букингемский дворец заявил, что не дает комментариев о конкретных поставщиках товаров и услуг.

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В заявлении Rigby & Peller говорится, что компания очень опечалена решением, но не будет вдаваться в детали отзыва патента из уважения к королевской семье. Кентон приобрела Rigby & Peller в 1982 году за 20 тыс. фунтов (около 27 тысяч долларов), а в 2011 году продала контрольный пакет за 8 млн фунтов, но сохранила свое место в совете директоров.

Будучи официальным мастером по корсетам, 82-летняя Кентон периодически бывала в Букингемском дворце, обслуживая помимо королевы также королеву-мать и принцессу Маргарет.

Биография Кентон была опубликована в марте 2017 года. По ее словам, полгода назад ей сообщили, что королевский дворец более не заинтересован в услугах компании.

“Мне очень жаль, что Букингемский дворец недоволен этой историей. Это добрый, благодушный рассказ о том, что происходило в моей жизни“, - сказала она.

“Я лишь рассказала, что бывала там, а не то, что конкретно там происходило. Я ни коим образом не упомянула, что я делала с королевой, королевой-матерью и принцессой Маргарет. Это удивительно. Это очень печалит на закате жизни, но что поделаешь. Я не могу бороться с Букингемским дворцом, да мне бы и не хотелось. Но очень тяжело“, - добавила она.

Кентон работает в индустрии нижнего белья уже более 60 лет.

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“Наверное, мне предварительно нужно было дать им копию книги, но я не думала, что это что-то подобное потребуется“, - отметила Кентон.

Ассоциация, регламентирующая королевские патенты на право осуществлять поставки и оказывать услуги королевскому двору, пока не прокомментировала ситуацию.

91-летняя королева Елизавета ІІ - старейший и наиболее долго правящий монарх из всех, ныне живущих. Она взошла на престол в 1953 году. Ее супруг, принц Филипп, официально отошел от государственных дел, когда ему исполнилось 96 лет.

Принц Чарльз уже готовится сменить свою мать, и в прошлом году представлял главу государства в ходе визита в Австралию и Новую Зеландию.