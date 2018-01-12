Эстония купила беспилотники для охраны границы с Россией

Правительство страны потратит на обустройство границы 74 млн евро.

Эстония приобрела за 500 тысяч евро девять беспилотников ELIX-XL для использования на границе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции и пограничной охраны страны.

На покупку летательных аппаратов 444,45 тысяч евро выделил Евросоюз, еще 55,55 тысяч евро поступили от МВД Эстонии.

Приобретение беспилотников является частью общего проекта пограничного строительства, призванного обеспечить защиту внешней границы Эстонии, Европы и НАТО, заявил вице-канцлер министерства внутренних дел по вопросам политики правопорядка и миграции Райво Кюйт.

Время полета ELIX-XL составляет до одного часа, радиус полета – до 5 км. Беспилотники снабжены видеокамерами с инфракрасными модулями, что позволяет использовать их как днем, так и ночью.

Ранее власти Эстонии заявляли, что строительство эстонско-российской границы будет в целом завершено к февралю 2018 года, когда будет отмечаться 100-летие Эстонской республики.

Оснащение средствами технической и электронной охраны эстонско-российской границы планируется завершить в 2019 году. Правительство Эстонии инвестирует в ее строительство 74 млн евро.

Как сообщал Корреспондент.net, Эстония увеличила расходы на борьбу с пропагандой в 13 раз – до 800 тысяч евро в год.