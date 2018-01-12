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Жириновский в истерике угрожал Украине расстрелами

Комментариев: 4
Политик устроил скандал, когда речь зашла об американском оружии в Украине. "Подонки, бандиты вы", - заявил Владимир Жириновский.
Жириновский вступил в перепалку с украинским политологом
Жириновский вступил в перепалку с украинским политологом
radiosvoboda.org

Скандальный российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы 60 минут на пропагандистском телеканале Россия 1 устроил истерику и начал угрожать Украине расстрелами. 

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Жириновский бросился с обвинениями и угрозами на украинского политолога Вадима Трюхана после того, как речь зашла о американском летальном оружии, которое, по заявлению исследователя из BellingCat, есть у полка Азов.

“Будем угрожать и будем расстреливать вас… Подонки, бандиты вы...“, - прокричал политик.

Ведущая безуспешно пыталась успокоить политика и оправдывалась за его высказывания.

Напомним, 9 января ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер написал, что на линии фронта на Донбассе полк Азов уже имеет оружие США. Позднее 11 января Толер написал, что после сообщения о наличии американского оружия в полке Азов, с сайта издания полка исчез материал, посвященный испытанию американских гранатометов PSRL-1.

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Теги: Россия, Украина, Жириновский, оружие, США, Азов
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Комментариев (4)
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alex8_4    12.01.2018, 12:06
Оценка:  +2
alex8_4
жирик отсоси. сначала у путлера, а потом у себя. питор...
Валентин_64    12.01.2018, 12:05
Оценка:  +2
Валентин_64
Будни дурдома, ничего необычного...)))
i-yura0205    12.01.2018, 11:53
Оценка:  +5
i-yura0205
как у них подгорает.
realМовчанюк    12.01.2018, 11:36
Оценка:  +9
realМовчанюк
место "жирика" на скамье подсудимых в Гааге, всех бешеных путиноидов туда
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