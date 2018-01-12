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В Россию из ДНР прибыл заминированный поезд - СМИ

Комментариев: 1
Взрывное устройство было закреплено из расчета привести к максимальным разрушениям.
На одном из вагонов была закреплена граната Ф-1
На одном из вагонов была закреплена граната Ф-1
depositphotos.com

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В российском городе Белгород на станции Валуйки-Сортировочные на одном из вагонов поезда, который прибыл с территории так называемой Донецкой народной республики была обнаружена закрепленная граната Ф‐1. Об этом сообщил Telegram‐канал Mash.

Взрывное устройство в грузовом составе нашли на боковой раме вагона.

“Утро у нас, конечно, напряженное получается. В Белгород из ДНР пришел заминированный поезд. Узнали об этом, естественно, случайно, когда подошли к составу уже на станции в России“, - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что если бы произошел взрыв, излом конструкции привел бы к крушению поезда. Такие повреждения приводят к потере колес состава и сходу его с путей.

Информацию о случившемся проверяет полиция. Официального подтверждения пока не поступало.

Напомним, 10 января в Черновцах в здании налоговой бросили гранату.

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Теги: граната, ДНР, Россия, Белгород, поездА
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Комментариев (2)
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Help2016    12.01.2018, 12:12
Оценка:  +1
Help2016
Как одна вонючая Ф-1 может привести "к максимальным разрушениям"?
Валентин_64    12.01.2018, 12:08
Оценка:  +2
Валентин_64
Эта граната из предыдущего "гумконвоя" оказалась лишней и неучтенной, вот и возвращают владельцу
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