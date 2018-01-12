В Россию из ДНР прибыл заминированный поезд - СМИ
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В российском городе Белгород на станции Валуйки-Сортировочные на одном из вагонов поезда, который прибыл с территории так называемой Донецкой народной республики была обнаружена закрепленная граната Ф‐1. Об этом сообщил Telegram‐канал Mash.
Взрывное устройство в грузовом составе нашли на боковой раме вагона.
“Утро у нас, конечно, напряженное получается. В Белгород из ДНР пришел заминированный поезд. Узнали об этом, естественно, случайно, когда подошли к составу уже на станции в России“, - говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что если бы произошел взрыв, излом конструкции привел бы к крушению поезда. Такие повреждения приводят к потере колес состава и сходу его с путей.
Информацию о случившемся проверяет полиция. Официального подтверждения пока не поступало.
Напомним, 10 января в Черновцах в здании налоговой бросили гранату.