В Финляндии оправдали музыкантов, построивших гей-бар "на даче Путина"

Сарай с вывеской Голубая устрица на территории, принадлежащей АП РФ вызвал международный скандал.

Суд Финляндии оправдал участников шведской музыкальной группы Far & Son (Отец и Сын) Саймона Гарденфорса и Фрея Ларссона, которых обвиняли в незаконной постройке импровизированного гей-клуба на Аландских островах на участке, принадлежащем администрации президента России. Об этом сообщает Радио Свобода.

Такое решение суд вынес вопреки требованию российской дипмиссии оштрафовать музыкантов.

Читай также: Шойгу наградил сирийского генерала-гомосексуалиста

Согласно заключению суда, доказать ответственность музыкантов за постройку гей-бара на российской земле не представляется возможным.

“Пицца выиграла у блинов. Танцы - у каратэ. Радуга над Мавзолеем - у военных парадов. Да здравствует розовый!“ - написал в соцсетях один из поклонников группы.

Инцидент произошел еще в 2015 году, когда Гарденфорс и Ларссон решили открыть бутафорский гей-клуб на “даче Путина“ на Аландских островах в знак протеста против гомофобной политики российских властей. Они построили деревянный сарай и назвали его Голубая устрица в честь одноименного гей-клуба из фильма Полицейская академия.

Смотри также: В Саудовской Аравии арестовали участников гей-свадьбы

Российский консул на Аландских островах, узнав об этом, обратился в полицию с требованием оштрафовать музыкантов. Гарденфорс опубликовал фотографию с судебного заседания, под которой он написал, что открытие гей-бара было “действием в порядке самообороны“.

Аландские острова являются автономией в составе Финляндии и имеют особый демилитаризованный и нейтральный статус.

Напомним, летом 2017 года Путин рассказал, как бы повел себя, если б оказался в одном душе с геем.