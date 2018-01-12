В Конгресс США подадут список друзей Путина

США расширяют санкционный список и вносят в него имена приближенных к Путину чиновников и бизнесменов.

Фигурантами списка могут стать более 50 человек prousa.info

В Конгресс США передадут так называемый кремлевский доклад, в котором указан список имен российских чиновников и бизнесменов приближенных к президенту РФ. Об этом сообщает Коммерсант.

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Администрация США передает список в Конгресс для расширения американских санкций в отношении России.

В Вашингтоне не разглашают детали, однако источники сообщают, что в список могут попасть более 50 человек, а с учетом членов семей - до 300.

Конгрессмены также опубликовали 200-страничный доклад об асимметричных атаках РФ на демократию и их последствиях, дабы подтолкнуть президента Трампа к более жестким действиям.

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Отмечается, что бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид заявил, что попадание в черный список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически введены рестриктивные меры, но это увеличит риск прямых санкций в будущем.

В Демократической партии опасаются, что Трамп не применит действенные меры к лицам из кремлевского доклада, поскольку не захочет портить отношения с Путиным.

Напомним, 12 января министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции в отношении России в соответствии с подписанным ранее президентом США Дональдом Трампом законом будут объявлены в ближайшем будущем. Ранее 11 января министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что ЕС должен начать поэтапную отмену санкций против РФ.