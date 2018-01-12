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Россия заявила об убийстве диверсантов, обстрелявших авиабазу

Комментариев: 15
Опубликовано видео, как диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом Краснополь.
Уничтожение ДРГ в Сирии
Уничтожение ДРГ в Сирии
скриншот с видео

Террористы, которые 31 декабря обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, ликвидированы.

Об этом 12 января сообщило Минобороны РФ.

Медуза пишет, что по данным российского ведомства место базирования боевиков в провинции Идлиб было установлено группой сил специальных операций.

“По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом Краснополь“, — заявили в Минобороны РФ и показали видео, как это было.

Также, если верить российским военным, уничтожено место, где боевики собирали и хранили беспилотники. Идет ли речь о беспилотниках, которые использовались при атаке на российские базы в ночь на 6 января, не уточняется.

Россия заявила об убийстве диверсантов, обстрелявших ави...
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Россия заявила об убийстве диверсантов, обстрелявших ави...
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Смотри также: Россияне показали беспилотники, которые атаковали их базу

Ранее в Генштабе РФ говорили, что атаковавшие дроны несли боеприпасы со взрывчаткой, которая может быть изготовлена на заводе в Украине.

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Теги: Сирия, боевики, российские военные, авиаудар, Россия
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Комментариев (15)
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Georg55    12.01.2018, 23:18
Оценка:  +3
Georg55
С какой игры видео стырили??
СикретныйУчоный    12.01.2018, 23:18
Оценка:  +2
СикретныйУчоный
Только что хотел написать подобное.(-:
doc1    12.01.2018, 23:18
Оценка:  0
doc1
Как обычно из CoD!
Терен4М    12.01.2018, 23:17
Оценка:  +2
Терен4М
Ох и сказачники аднака...
сергей11    12.01.2018, 23:17
Оценка:  +4
сергей11
Будет смешно, если скоро дроны опять полетят.
НочьБобра    12.01.2018, 23:17
Оценка:  +4
НочьБобра
Звісно полетять - шоу маст гоу он !
para-trooper    12.01.2018, 23:16
Оценка:  +9
para-trooper
Не знаю на счет остатков старых боеприпасов "краснополь", но у ВСУ вроде свой "квітник" имеется.
Нужная вещь для вручения российским "туристам" на Донбассе (экспресс-доставкой посредством артсистем).
Strv-003-3    12.01.2018, 23:18
Оценка:  -1
Strv-003-3
краснополь - РФ выпускает разных модификаций его даже США выпускают так что о чем твой высер о какой модификации непонятен.
НочьБобра    12.01.2018, 23:16
Оценка:  +9
НочьБобра
Знову якесь відео з компьютерної гри. Реалізму нема зовсім .
сергей11    12.01.2018, 23:17
Оценка:  +6
сергей11
Союзмультфильм..
П    12.01.2018, 23:16
Оценка:  +11
П
С какой игры,на этот раз,видео?))))
para-trooper    12.01.2018, 23:16
Оценка:  +4
para-trooper
В этот раз фейкодемонстратор Утин вроде не учавствовал.
Кто его знает.
НочьБобра    12.01.2018, 23:16
Оценка:  +3
НочьБобра
Можливо останнього релізу Фулл спектрум Варріор, а може і ні .
Мухоморище    12.01.2018, 23:16
Оценка:  +8
Мухоморище
Кто там кого ликвидировал)))Сказки для лохов скрепных.Тяпнет Ваня гранчак сивухи,посмотрит ролик с игры смонтированный и рухнет на грязный пол в избе с чувством вяличия.
Kolya1976    12.01.2018, 23:17
Оценка:  0
Kolya1976
Та ну чо, у них де ракета впаде - там штаб ІДІЛ, де снаряд - там група терористів. Навіть якщо та група - діти в дитсадочку...
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