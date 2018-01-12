Россия заявила об убийстве диверсантов, обстрелявших авиабазу
Террористы, которые 31 декабря обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, ликвидированы.
Об этом 12 января сообщило Минобороны РФ.
Медуза пишет, что по данным российского ведомства место базирования боевиков в провинции Идлиб было установлено группой сил специальных операций.
“По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом Краснополь“, — заявили в Минобороны РФ и показали видео, как это было.
Также, если верить российским военным, уничтожено место, где боевики собирали и хранили беспилотники. Идет ли речь о беспилотниках, которые использовались при атаке на российские базы в ночь на 6 января, не уточняется.
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Ранее в Генштабе РФ говорили, что атаковавшие дроны несли боеприпасы со взрывчаткой, которая может быть изготовлена на заводе в Украине.
Нужная вещь для вручения российским "туристам" на Донбассе (экспресс-доставкой посредством артсистем).
Кто его знает.