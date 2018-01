Трамп пояснил свои слова о "грязных дырах"

Дональд Трамп отрицает, что использовал оскорбительные слова в адрес Гаити, Сальвадора и африканских стран.

Об этом президент США написал в Twitter.

"Слова, которые я использовал на совещании DACA, были жесткими, но те слова я не использовал. На самом деле жестким было сделанное предложение - большой шаг назад для DACA!" - написал Трамп.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA!

DACA - американская иммиграционная политика, которая позволила некоторым лицам въехать в страну как несовершеннолетним. - ред.).

В другом сообщении в Twitter Трамп заявил, что никогда не говорил ничего унизительного о гаитянах. Он также добавил, что на будущее следует записывать свои будущие встречи.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust!