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Активистка Femen набросилась на президента Чехии

Комментариев: 1
Инцидент произошел на одном из избирательных участков.
В Чехии активистка Femen с голой грудью набросилась на Земана
В Чехии активистка Femen с голой грудью набросилась на Земана
Скриншот из видео

В Чехии активистка Femen в пятницу, 12 января, набросилась на президента страны Милоша Земана. Об этом пишет УНИАН.

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Отмечается, что инцидент произошел на одном из избирательных участков, куда президент пришел, чтобы проголосовать.

Охранники Земана быстро оттащили девушку и повалили ее на пол. Президента вывели из помещения, а впоследствии вывели и активистку.

Какой была цель акции, неизвестно. 

Активистка Femen набросилась на президента Чехии
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Напомним, 5 января активистка Femen в образе президента Дональда Трампа разделась возле посольства США в Киеве.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Чехия, Femen, акция, Земан
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Комментариев (1)
Терен4М    12.01.2018, 23:18
Оценка:  +1
Терен4М
А могла бы и яйцом убить...
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