Инцидент произошел на одном из избирательных участков.

В Чехии активистка Femen с голой грудью набросилась на Земана Скриншот из видео

В Чехии активистка Femen в пятницу, 12 января, набросилась на президента страны Милоша Земана. Об этом пишет УНИАН.

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Отмечается, что инцидент произошел на одном из избирательных участков, куда президент пришел, чтобы проголосовать.

Охранники Земана быстро оттащили девушку и повалили ее на пол. Президента вывели из помещения, а впоследствии вывели и активистку.

Какой была цель акции, неизвестно.

Активистка Femen набросилась на президента Чехии 0:00 / 00:57

Напомним, 5 января активистка Femen в образе президента Дональда Трампа разделась возле посольства США в Киеве.