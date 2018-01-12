Активистка Femen набросилась на президента Чехии
Инцидент произошел на одном из избирательных участков.
В Чехии активистка Femen в пятницу, 12 января, набросилась на президента страны Милоша Земана. Об этом пишет УНИАН.
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Отмечается, что инцидент произошел на одном из избирательных участков, куда президент пришел, чтобы проголосовать.
Охранники Земана быстро оттащили девушку и повалили ее на пол. Президента вывели из помещения, а впоследствии вывели и активистку.
Какой была цель акции, неизвестно.
Активистка Femen набросилась на президента Чехии
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Напомним, 5 января активистка Femen в образе президента Дональда Трампа разделась возле посольства США в Киеве.
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