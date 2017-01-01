Трамп пригрозил выйти из сделки по иранскому атому

Трамп потребовал от Европы принять участие в "исправлении" ядерной сделки с Ираном.

Американский президент Дональд Трамп предупредил, что США выйдут из соглашения по иранскому атому, если европейские партнеры Вашингтона не помогут в ликвидации существенных недочетов этого документа, передает Интерфакс.

"Сегодня я продлеваю приостановку ряда санкций, связанных с атомной программой. Но я это делаю исключительно для того, чтобы наши европейские союзники согласились работать над ужасными недочетами сделки по иранскому атому", – заявил он.

Трамп подчеркнул, что это – "последний шанс".

"В случае, если достигнуть соглашения будет невозможно, США больше не будут продлевать приостановку санкций", – заявил американский лидер.

Трамп призвал европейские страны присоединиться к усилиям США, нацеленным на устранение существенных недочетов соглашения. "Также нам следует дать ответ на иранские агрессивные действия и поддерживать иранский народ", – добавил президент США.

Напомним, 12 января Трамп согласился продлить приостановку санкций против Ирана в рамках соглашения по атому, заключенного Тегераном с "шестеркой" международных посредников в 2015 году.



Иран и страны ЕС обсудят будущее атомной сделки

В рамках атомной сделки Иран обязался отказаться от разработки ядерного оружия в ближайшем будущем. Взамен ему было позволено расширить использование атомной энергии.