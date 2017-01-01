Спецпрокурор США предложил начать суд над Манафортом 14 мая
Политтехнолог обвиняется в сговоре против США.
Напомним, Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его Партией регионов.
Суд освободил Манафорта из-под домашнего ареста
Суд освободил Манафорта из-под домашнего ареста
Ранее Манафорт обвинил руководство Минюста США в превышении полномочий и потребовал ограничить полномочия Мюллера.
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