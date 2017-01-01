Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Спецпрокурор США предложил начать суд над Манафортом 14 мая

Комментариев: 0
Политтехнолог обвиняется в сговоре против США.
Американский политтехнолог Пол Манафорт
Американский политтехнолог Пол Манафорт
 
Специальный прокурор по расследованию возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году Роберт Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу экс-главы избирательного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта, передает Интерфакс.
 
Напомним, Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его Партией регионов.

Суд освободил Манафорта из-под домашнего ареста
 
Ранее Манафорт обвинил руководство Минюста США в превышении полномочий и потребовал ограничить полномочия Мюллера.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, суд, Мюллер, Пол Манафорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь