В Замбии бушует эпидемия холеры: введен комендантский час
За три месяца в стране от холеры умерли 70 человек.
Подобное решение вызвало протесты в столице страны Лусаке, которые вылились в столкновения протестующих с полицией. Правоохранители задержали около 60 человек.
Эпидемия холеры за три месяца стала причиной гибели 70 человек в Замбии.
В Николаеве обнаружили возбудитель холеры
В Николаеве обнаружили возбудитель холеры
Напомним, в прошлом году в Йемене из-за вспышки холеры умерли более 2000 человек.
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