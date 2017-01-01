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В Замбии бушует эпидемия холеры: введен комендантский час

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За три месяца в стране от холеры умерли 70 человек.
В Замбии разразилась холера
В Замбии разразилась холера
 
В некоторых районах Замбии ввели комендантский час и запретили уличную торговлю. Данные меры введены, чтобы остановить эпидемию холеры, сообщает Reuters.
 
Подобное решение вызвало протесты в столице страны Лусаке, которые вылились в столкновения протестующих с полицией. Правоохранители задержали около 60 человек.
 
Эпидемия холеры за три месяца стала причиной гибели 70 человек в Замбии.

В Николаеве обнаружили возбудитель холеры
 
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Теги: холера, комендантский час, Замбия
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Источник: korrespondent.net

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