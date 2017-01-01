В Калифорнии растет число жертв ливней и оползней
Пять человек считаются пропавшими без вести.
В результате сильных ливней и оползней в американском штате Калифорния погибли 18 человек, включая двоих детей, еще 28 получили ранения, сообщает телеканал ABC.
Ранее сообщалось о гибели 17 местных жителей.
По последним данным, пять человек все еще остаются пропавшими без вести.
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Напомним, мощные ливни обрушились на Калифорнию спустя несколько недель после лесных пожаров.
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