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В Калифорнии растет число жертв ливней и оползней

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Пять человек считаются пропавшими без вести.
Калифорния пострадала от сильнейших ливней
Калифорния пострадала от сильнейших ливней
 
В результате сильных ливней и оползней в американском штате Калифорния погибли 18 человек, включая двоих детей, еще 28 получили ранения, сообщает телеканал ABC.
 
Ранее сообщалось о гибели 17 местных жителей.
 
По последним данным, пять человек все еще остаются пропавшими без вести.

Ливень затопил часть улиц Киева
 
Напомним, мощные ливни обрушились на Калифорнию спустя несколько недель после лесных пожаров. 
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Теги: США, Калифорния, жертвы, ливень
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Источник: korrespondent.net

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