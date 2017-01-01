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Клинтон обвинила Трампа в расизме

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Экс-госсекретарь отреагировала на слова президента США о государствах-"вонючих дырах".
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что американский президент Дональд Трамп придерживается расистских взглядов в отношении тех, "кто выглядит не так, как он".

Она назвала высказывание Трампа о гражданах Гаити "невежественным и расистским".

"Годовщина разрушительного землетрясения восемь лет назад – это день, в который стоит вспомнить трагедию, почтить стойкий народ Гаити и подтвердить намерение Америки помочь нашим соседям", – написала Клинтон в Twitter.
 

Трамп требует ужесточить правила въезда мигрантов в США

Напомним, Трамп во время совещания в Белом доме назвал Гаити и африканские страны, откуда в США прибывают мигранты, "вонючими дырами" (shithole). Позднее президент США заявил, что слова, которые он использовал, были жесткими, но не такими.

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Теги: США, Хиллари Клинтон, расизм, мигранты, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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