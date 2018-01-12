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В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер

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Основными версиями являются технические неполадки и человеческий фактор.

В порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером. Об этом в пятницу, 12 января, сообщае El Pais.

Отмечается, что прибывший из Марокко паром при попытке пришвартоваться врезался в лайнер, стоявший у причала.

Причины инцидента неизвестны.

По словам полиции, основными версиями являются технические неполадки и человеческий фактор.

В результате столкновения никто не пострадал.

Напомним, ранее во французском порту Кале за сильного ветра на мель сел паром Pride Of Kent, направлявшийся в английский Дувр.

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Теги: Барселона, видео, Марокко, лайнер, паром, порт
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Источник: korrespondent.net

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