В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер
Основными версиями являются технические неполадки и человеческий фактор.
В порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером. Об этом в пятницу, 12 января, сообщае El Pais.
Отмечается, что прибывший из Марокко паром при попытке пришвартоваться врезался в лайнер, стоявший у причала.
Причины инцидента неизвестны.
По словам полиции, основными версиями являются технические неполадки и человеческий фактор.
В результате столкновения никто не пострадал.
Напомним, ранее во французском порту Кале за сильного ветра на мель сел паром Pride Of Kent, направлявшийся в английский Дувр.
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