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В Праге автобус столкнулся с авто

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В результате аварии погибли три человека.
На окраине Праги рейсовый автобус столкнулся с автомобилем
На окраине Праги рейсовый автобус столкнулся с автомобилем
BLESK.CZ

На окраине Праги рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Skodа Superb, после чего врезался в дерево у обочины. Об этом в пятницу, 12 января, пишет Express.

В результате аварии погибли водитель автомобиля и два человека в автобусе. Из 45 раненых пять находятся в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших – двое детей, которые получили серьезные травмы головы, были введены в состояние искусственной комы и переведены на искусственную вентиляцию легких.

Несколько пассажиров оказались зажаты внутри автобуса.

Из-за плохой погоды тяжелораненых не удалось отправить в больницу вертолетом.

Полиция перекрыла дороги в районе ДТП, начато расследование обстоятельств происшествия.

 

Cмотрите фотогалерею: В Праге автобус столкнулся с авто

 

Напомним, ранее в Венесуэле произошла крупная авария на трассе в северной части страны между городами Кларинс и Бока де Учире.

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Теги: ДТП, видео, фото, авария, автобус, автомобиль, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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