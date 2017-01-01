В результате аварии погибли три человека.

На окраине Праги рейсовый автобус столкнулся с автомобилем BLESK.CZ

На окраине Праги рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Skodа Superb, после чего врезался в дерево у обочины. Об этом в пятницу, 12 января, пишет Express.

В результате аварии погибли водитель автомобиля и два человека в автобусе. Из 45 раненых пять находятся в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших – двое детей, которые получили серьезные травмы головы, были введены в состояние искусственной комы и переведены на искусственную вентиляцию легких.

Несколько пассажиров оказались зажаты внутри автобуса.

Из-за плохой погоды тяжелораненых не удалось отправить в больницу вертолетом.

Полиция перекрыла дороги в районе ДТП, начато расследование обстоятельств происшествия.

Cмотрите фотогалерею: В Праге автобус столкнулся с авто

Напомним, ранее в Венесуэле произошла крупная авария на трассе в северной части страны между городами Кларинс и Бока де Учире.