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В Индии потерпел крушение вертолет, есть жертвы

Комментариев: 1
На борту находились пять человек.
Самолет исчез с радаров через 15 минут после взлета
Самолет исчез с радаров через 15 минут после взлета

В субботу, 13 января, индийский вертолет рухнул в Аравийское море. Четыре человека погибли, судьба троих пока неизвестна. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По информации береговой охраны, крушение произошло неподалеку от города Мумбаи.

Как сообщается, на борту вертолета находились пять сотрудников индийской нефтегазовой компании и два пилота. Так что число жертв катастрофы может возрасти.

Поисково-спасательная операция продолжается. В ней принимают участие три вертолета, самолет и три корабля, отмечает береговая охрана.

Вертолет пропал с радаров через 15 минут после взлета, пролетев примерно 30 морских миль от побережья. 

Как сообщалось, в аэропорту Канады столкнулись два самолета.

Ранее в Сирии разбился российский вертолет.

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Теги: авиакатастрофа, Индия, вертолет, авария, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
krolikoff_net    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +1
krolikoff_net
Нельзя сейчас на россии покупать вертолеты с импортозамещенными двигателями . Уже не один такой упал в прошлом году.
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