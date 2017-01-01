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Французский багет хотят внести в список наследия ЮНЕСКО

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Пекари Франции вдохновились успехом неаполитанских пиццайоло.
Французский багет предложили признать частью культурного наследия ЮНЕСКО
Французский багет предложили признать частью культурного наследия ЮНЕСКО

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает внести багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает dpa.

"Мы должны сохранить совершенство багета и наше мастерство в его создании, и поэтому его следует включить в список всемирного наследия", - сказал Макрон в пятницу в эфире Europe1.

Он привел в пример неаполитанскую пиццу, которая была внесена в список ЮНЕСКО в декабре 2017 года.

"Я знаю наших пекарей - они увидели, что неаполитанцам удалось добиться признания пиццы наследием ЮНЕСКО. И они спросили: "Почему бы не багет?" И они правы", - сказал Макрон.

По его словам, багет является частью повседневной жизни и особой историей Франции.

Как сообщалось, ранее Бельгийское пиво признали культурным наследием ЮНЕСКО.

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Теги: Франция, ЮНЕСКО, хлеб, культурное наследие ЮНЕСКО
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Источник: korrespondent.net

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