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Если Путин не изменит политику, Россия может развалиться - Маломуж

Комментариев: 5
Николай Маломуж считает, что подобный ход Путина подготовлен для избирателей.
“Миротворец Путин“ является образом для электората - считает эксперт
“Миротворец Путин“ является образом для электората - считает эксперт
Getty Images

Готовность российского президента Владимира Путина якобы нормализовать отношения между Россией и Украиной, нежелание “замораживать“ конфликт на Донбассе, “жесты доброй воли“ по возврату военной техники из Крыма является игрой в миротворца. Так прокомментировал заявления президента России экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, сообщает Радио Свобода.

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Он отмечает, что “миротворец Путин“ является лишь пропагандистским образом для электората перед выборами и для США и Европы. Это гибридный образ, как и война, которую Россия не прекращает на Донбассе.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины поделился своими впечатлениями от общения с хозяином Кремля, которое было в 2006 году. По мнению гостя, Путин - хороший тактик, но стратегически проигрывает и по России, и по Украине. Если политика не изменится, Россия может посыпаться как карточный домик.

Ранее сообщалось о том, что Геращенко ответила Путину.

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Теги: путин, маломуж, россия
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Комментариев (5)
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ndelliopoo    13.01.2018, 21:26
Оценка:  -8
ndelliopoo
Подобным мечтам пошёл пятый год...
krolikoff_net    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +6
krolikoff_net
Что значит может посыпаться. Империя зла 100% развалится в ближайшие годы, и могильщиком ее станет кремлевский вождь племени , никем не контролируемый. Ирония судьбы .
dvs1977    13.01.2018, 21:25
Оценка:  +8
dvs1977
Ро-сс-ийские пенсионеры - люди небогатые, поэтому они довольствуются старой одеждой, просроченными продуктами и протухшим президентом. На новое просто нет денег.
Woodbrother    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +4
Woodbrother
Чудесный текст !
Teetotaler    13.01.2018, 21:26
Оценка:  -6
Teetotaler
Чуду быть!
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