Если Путин не изменит политику, Россия может развалиться - Маломуж

Николай Маломуж считает, что подобный ход Путина подготовлен для избирателей.

Готовность российского президента Владимира Путина якобы нормализовать отношения между Россией и Украиной, нежелание “замораживать“ конфликт на Донбассе, “жесты доброй воли“ по возврату военной техники из Крыма является игрой в миротворца. Так прокомментировал заявления президента России экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, сообщает Радио Свобода.

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Он отмечает, что “миротворец Путин“ является лишь пропагандистским образом для электората перед выборами и для США и Европы. Это гибридный образ, как и война, которую Россия не прекращает на Донбассе.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины поделился своими впечатлениями от общения с хозяином Кремля, которое было в 2006 году. По мнению гостя, Путин - хороший тактик, но стратегически проигрывает и по России, и по Украине. Если политика не изменится, Россия может посыпаться как карточный домик.

Ранее сообщалось о том, что Геращенко ответила Путину.