Выборы в Чехии: стали известны результаты

Второй тур все-таки будет.

В Чехии в субботу, 13 января, завершился первый тур президентских выборов 2018 года. На данный момент подсчитано 99% бюллетеней, сообщает Радио Прага.

По предварительным результатам подсчета голосов избирателей, лидерами первого тура президентских выборов являются – нынешний президент страны Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош.

На счету Милоша Земана – 38,592 % голосов.

За Иржи Драгоша в первом туре проголосовало – 26,59 % избирателей.

Оба, согласно правилам, станут участниками второго раунда голосований. Второй тур президентских выборов состоится – 26 и 27 января.

Согласно данным Чешского статистического управления, в выборах президента страны приняло участие около 61,79% чешских избирателей.

Кандидат Павел Фишер, бывший посол Чешской Республики во Франции набрал – 10,23%.

Михал Горачек, бывший владелец лотерейной компании, поэт-песенник, писатель, журналист – 9,18%

Марек Гилшер, врач и специалист по международным отношениям - 8,83%

Остальные кандидаты - Продюсер и композитор Петр Ганниг, менеджер, председатель Ассоциации оборонной промышленности Чешской Республики Иржи Гинек, бывший председатель Совета директоров автомобилестроительного предприятия Skoda Auto Вратислав Кулганек и бывший премьер-министр страны Мирек Тополанек остались под границей 5%.

Как сообщалось, после подсчета более половины голосов избирателей Земан побеждал с результатом в почти 42%.

Напомним, накануне, 12 января, активистка Femen набросилась на президента Чехии.