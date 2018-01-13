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В Австрии прошли массовые протесты против нового правительства

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Правительство консерваторов и правопопулистов обвиняют в "новом фашизме".
Протесты в Вене
Протесты в Вене

В Вене несколько тысяч людей в субботу, 13 января, протестовали против правительственной политики, направленной на борьбу с миграцией, сообщает DW.

Организаторы манифестации обвиняют кабинет Себастиана Курца в расистских, экстремистских и неофашистских уклонах.

"Новые фашисты не покорят нашу страну", - заявил один из активистов Платформы за человечную политику предоставления убежища Михаэль Геннер на протесте в Вене.

Полиция отмечает, что демонстрация мирная. К участию в акции призвали также организации Наступление на правых и Платформа радикальных левых.

Напомним, Курц возглавил правительство благодаря образованию коалиции Австрийской народной партии с правопопулистами Австрийской партии свободы. Представитель последней, новый вице-канцлер Гайнц-Кристиан Штрахе (Heinz - Christian Strache) в начале января заявил, что новое парламентское большинство остановит нелегальную миграцию в Австрию.

Напомним, массовые протесты прошли также в Тунисе. Там были арестованы почти 800 человек.

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Теги: протесты, фашизм, Австрия, Вена
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Бувший_східняк    13.01.2018, 23:16
Оценка:  0
Бувший_східняк
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