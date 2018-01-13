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Взрыв в Багдаде: восемь человек погибли

Комментариев: 1
Террорист взорвал бомбу на людной улице города.
Взрыв в Багдаде (архивное фото)
Взрыв в Багдаде (архивное фото)

В субботу, 13 января, в северном районе Багдада террорист-смертник подорвал бомбу вблизи отделения полиции на оживленной улице. От взрыва восемь человек погибло и по меньшей мере десять человек получили ранения. Об этом сообщает AP.

Как отмечается, среди раненых - несколько полицейских.

На данный момент ни одна территористическая группировка не взяла на себя ответственность за происшествие.

В ноябре теракт в Багдаде унес жизни 17 человек.

Ранее в результате подрыва смертника на рынке на севере Ирака погибли более 20 человек.

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Теги: Ирак, теракт, бомба, взрыв, жертвы, Багдад
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Вмилдюс    13.01.2018, 23:16
Оценка:  0
Вмилдюс
Зато под "демократами".
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