Взрыв в Багдаде: восемь человек погибли

Террорист взорвал бомбу на людной улице города.

В субботу, 13 января, в северном районе Багдада террорист-смертник подорвал бомбу вблизи отделения полиции на оживленной улице. От взрыва восемь человек погибло и по меньшей мере десять человек получили ранения. Об этом сообщает AP.

Как отмечается, среди раненых - несколько полицейских.

На данный момент ни одна территористическая группировка не взяла на себя ответственность за происшествие.

В ноябре теракт в Багдаде унес жизни 17 человек.

Ранее в результате подрыва смертника на рынке на севере Ирака погибли более 20 человек.