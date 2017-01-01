Гавайцев предупредили о ложной ракетной угрозе

Власти США начали расследование по факту ложного предупреждения о ракетной угрозе на Гавайях.

Жители Гавайских островов получили сообщение с предупреждением о баллистической ракете, которое оказалось ложной тревогой.

"Гавайям грозит ракетный удар. Немедленно ищите укрытие. Это не учения", – говорилось в сообщении.

Скриншот предупреждения гавайцев Позже власти США информировали, что предупрежение - ложная тревога.

"Тихоокеанское командование США не обнаружило угрозы баллистической ракеты для Гавайев. Предыдущее сообщение было отправлено по ошибке", - говорится в Twitter-сообщении командования.

"Ракетной угрозы для Гавайев нет", - подтвердила в своем твите местная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Белом доме сообщили, что президента США Дональда Трампа проинформировали о ложной ракетной тревоге на Гавайях. Также в США начали расследование этого факта.

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Напомним, в декабре 2017 года в штате Гавайи впервые с окончания холодной войны испытали систему оповещения о ядерном ударе.