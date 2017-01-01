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Турецкие военные обстреляли курдов на севере Сирии

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По позициям курдских отрядов народной самообороны было произведено не менее 36 залпов огня.
Танки турецкой армии
Танки турецкой армии

Турецкие военные в субботу, 13 января, открыли огонь по позициям курдов в районе города Африн в провинции Алеппо на севере Сирии, пишет Интерфакс со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что обстрел также велся с наблюдательного пункта вооруженных сил Турции в провинции Идлиб, размещенного там в рамках создания зон деэскалации в Сирии.

В общей сложности было произведено не менее 36 залпов по позициям курдских отрядов народной самообороны.

Ранее в этот же день президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что Анкара готова в течение недели провести военную операцию против курдов в Африне и Манбидже.
 

Напомним, по информации СМИ, Турция направила колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией.

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Теги: Турция, курды, Сирия, обстрел, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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