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Президента Чехии призвали не ориентироваться на РФ

Комментариев: 5
Ради успеха во втором туре выборов Земану посоветовали не держать курс на Россию и Китай.
Президент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан

Чешский премьер Андрей Бабиш посоветовал главе государства Милошу Земану отмежеваться от России и Китая, комментируя результаты первого тура президентских выборов, пишет РИА Новости.

"Если господин президент хочет добиться успеха во втором туре, то должен ясно декларировать, что не намерен ориентировать нашу страну на восток - на Россию и Китай - и что он посещает эти страны только ради наших фирм, чтобы они вели там бизнес. Нельзя забывать, что Чехия является членом ЕС и НАТО", - подчеркнул Бабиш.

Отметим, соперник Земана по второму туру выборов Йиржи Драгош заявил, что в случае избрания президентом намерен укреплять взаимодействие с ЕС и поддерживает продолжение антироссийских санкций.

Напомним, В Чехии 12 и 13 января состоялся первый тур выборов президента. По предварительным данным, победу одержал Земан с 38,58% голосов, второе место занял экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, набравший 26,59% голосов. Оба, согласно правилам, станут участниками второго раунда голосований, который состоится 26 и 27 января.

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Теги: Россия, Выборы, президент, Чехия, премьер-министр, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Бувший_східняк    14.01.2018, 10:25
Оценка:  0
Бувший_східняк
Придётся ему делать операцию по смене ориентации.
Алый_Парус    14.01.2018, 07:31
Оценка:  +4
Алый_Парус
Интересно, а как тогда он с такими взглядами в первом туре победил?
Бувший_східняк    14.01.2018, 10:27
Оценка:  0
Бувший_східняк
Просто умерли те, кто помнил весну 1968 года. Там тогда тоже была "руськая весна".
Алый_Парус    14.01.2018, 10:49
Оценка:  +1
Алый_Парус
Дело в том, что время лечит абсолютно всё.
Японцы вот вполне дружны с американцами, а что аборигены съели Кука - уже и позабыли все!
Сейчас действует эпоха целесообразности. Как говаривал один мой приятель, "Честь и совесть - пережиток тоталитаризма!"
Бувший_східняк    14.01.2018, 06:46
Оценка:  +2
Бувший_східняк
Демократы, как всегда, объединятся в ночь перед расстрелом...
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