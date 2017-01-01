В Польше протестовали против ужесточения закона об абортах

Демонстранты призывают законодателей не принимать законопроект, который негативно повлияет на положение женщин.

В Варшаве около 2000 человек, в основном женщин, провели акцию протеста против ужесточения закона об абортах в субботу, 13 января, возле здания польского Сейма.

Демонстранты держали в руках транспаранты "Позор!", "Помощь медицинская, не божья", "Женщины будут умирать без абортов".

Польский парламент в среду, 10 января, направил на рассмотрение в специальную парламентскую комиссию законопроект, согласно которому даже неправильное формирование плода более не будет являться условием для разрешения на аборт.

Одновременно большинство депутатов Сейма, включая порядка 30 политиков из числа либеральной оппозиции, проголосовали против либерализации законов об абортах.

Правящая в Польше с 2015 года партия Закон и справедливость проводит консервативную семейную политику. Власти страны уже прекратили финансовую поддержку искусственного оплодотворения, а также разрешили отпуск противозачаточных таблеток только по рецептам.

Напомним, в октябре 2016 года Сейм отклонил законопроект о практически полном запрете абортов. На решение депутатов повлияли многотысячные акции протеста.

Источник: Русская служба DW