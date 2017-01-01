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В Иране разблокировали Telegram

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Сотни фирм в стране, использующих мессенджер для бизнеса, понесли убытки из-за ограничений его работы.
Тегеран разблокировал доступ к Telegram
Тегеран разблокировал доступ к Telegram

Власти Ирана сняли блокировку с популярного в стране мессенджера Telegram. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.

Отмечается, что сотни фирм, использующих мессенджер в маркетинговых целях, понесли серьезные убытки из-за его блокировки.

По некоторым данным, у Telegram в Иране порядка 40 миллионов пользователей.

Доступ к Instagram в Иране был возвращен еще в начале января, когда протесты в стране пошли на убыль. Однако, доступ к Facebook и Twitter в Исламской Республике до сих блокирован.

Напомним, ограничение на использование социальных сетей было введено в конце декабря 2017 года, когда в протестных акциях по всему Ирану стали принимать участие десятки тысяч человек. Власти страны утверждали, что именно социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram протестующие используют для координации своих действий.

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Теги: Иран, соцсети, блокировка, Мессенджер
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Источник: korrespondent.net

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