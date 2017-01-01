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В Португалии произошел пожар на карточном турнире: восемь жертв

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Около 50 человек получили травмы.
Предположительно, произошел взрыв отопительного котла
Предположительно, произошел взрыв отопительного котла
Киев24

В португальском городе Вила-Нова-да-Раинья произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек и пострадали не менее 50, сообщает Reuters.

"Мэр Хосе Антонио де Хесус заявил в телевизионных выступлениях, что более 60 человек принимали участие или смотрели карточный турнир в местном центре отдыха, когда начался пожар. Это двухэтажное здание, находящееся в 260 км к северо-востоку от Лиссабона", – говорится в сообщении.

Пока точно неизвестно, что стало причиной пожара. Предположительно, это мог быть взрыв отопительного котла.

Как сообщал Корреспондент.net, в 2017 году в Португалии произошли масштабные лесные пожары, в результате которых погибли более 100 человек. В отставку подала министр внутренних дел страны Констанца Урбано де Соуза.

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Теги: Португалия, огонь, пожар, погибли, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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