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На Соломоновых островах произошло сильное землетрясение

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Эпицентр находился в 145 километрах к юго-востоку от города Киракира.
Угроза цунами не объявлялась
Угроза цунами не объявлялась
csis.org

В Тихом океане у побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Толчки были зафиксированы в 11.24 по времени UTC в 145 километрах к юго-востоку от города Киракира. Очаг располагался на глубине 23,5 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Иране произошло сразу четыре землетрясения. Были зафиксированы подземные толчки магнитудой от 4,9 до 5,4 баллов.

На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

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Теги: Землетрясения, острова, Тихий океан, угроза цунами, цунами, магнитуда, землетрясение, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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