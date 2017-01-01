Иранский танкер затонул спустя 8 дней после столкновения

Власти Ирана признали погибшими всех членов экипажа нефтяного танкера, попавшего в аварию 6 января.

Иранский нефтяной танкер Sanchi, горевший более недели после столкновения с сухогрузом из Гонконга, затонул. Об этом сообщило в воскресенье, 14 января, китайское агентство "Синьхуа".

Власти Ирана объявили, что все члены экипажа Sanchi, среди которых было 30 иранцев и 2 бангладешца, погибли. Надежды обнаружить выживших не остается, сообщил глава иранской Организации портов и судоходства Мохаммад Растад.

По информации властей, все находившиеся на борту, скорее всего, погибли сразу после столкновения из-за мощного взрыва и выброса токсичного газа. С момента катастрофы спасателям удалось найти в море тела трех погибших.

Ранее природоохранная организация Гринпис предупредила об опасности загрязнения океана у берегов Китая, в случае если танкер затонет прежде, чем на нем выгорят легкие нефтепродукты. Однако китайские власти заявили, что серьезного загрязнения нефтью не предвидится.

Иранский танкер Sanchi, плывший в Южную Корею под панамским флагом, 6 января столкнулся с сухогрузом CF Crystal в Восточно-Китайском море. На борту танкера находилось 136 тысяч тонн нефти. Китайское судно не получило сильных повреждений, все члены его экипажа - 21 человек - были спасены.

Источник: Русская служба DW