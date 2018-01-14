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Украина открыла три визовых центра в Китае

Комментариев: 2
Учреждения заработают с 15 января.
Флаг Китая
Флаг Китая
УНН

Украина открыла визовые центры в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, которые начнут работать 15 января. Об этом сообщили в посольстве Украины в Китае.

"С целью улучшения услуг для путешествующих из Китая в Украину Посольство Украины в Китайской Народной Республике открыло Визовые центры. Эти центры, расположенные в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, начнут свою работу 15 января 2018 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве открытие центров объясняют тем, что "путешественники из Китая в Украину составляют значительное количество".

В посольстве также утверждают, что новые центры имеют хорошую инфраструктуру и удлиненные часы приема документов. Также они имеют сайт и колл-центр.

Ранее сообщалось, что НАТО углубит отношения с Китаем.

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Теги: Украина, Китай, дипломатические отношения, визовый режим
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Дно    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +2
Дно
Ну не можемо ми жити без китайців, дуже вони "потрібні" Україні....
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