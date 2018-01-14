У входа в отель Трампа появилась надпись "вонючая дыра"
На фасадной стене здания появились надписи и призывы, которые критикуют президента Трампа.
Над входом в здание отеля Trump International Hotel, который принадлежит президенту США Дональду Трампу, появилась огромная световая проекция “вонючая дыра“.
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Соответствующее видео опубликовал на своей странице в социальной сети основатель Bell Visuals Робин Бэлл, который уже троллил подобным образом американского лидера.
💩💩💩 Sh*thole Projection on Trump Hotel #Resist 💩💩💩 pic.twitter.com/5Y8xH54J5K— robin bell (@bellvisuals) January 14, 2018
“Мы должны выступить с целью положить конец превосходству белой расы“, – гласит один из слоганов на стене.
Также была проекция с надписью: “Президент отвлекает нас от политики, которая наносит вред США“.