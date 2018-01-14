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У входа в отель Трампа появилась надпись "вонючая дыра"

Комментариев: 6
На фасадной стене здания появились надписи и призывы, которые критикуют президента Трампа.
У входа в отель Трампа появились проекции с надписями и призывами
У входа в отель Трампа появились проекции с надписями и призывами
twitter.com/bellvisuals

Над входом в здание отеля Trump International Hotel, который принадлежит президенту США Дональду Трампу, появилась огромная световая проекция “вонючая дыра“.

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Соответствующее видео опубликовал на своей странице в социальной сети основатель Bell Visuals Робин Бэлл, который уже троллил подобным образом американского лидера.

“Мы должны выступить с целью положить конец превосходству белой расы“, – гласит один из слоганов на стене.

Также была проекция с надписью: “Президент отвлекает нас от политики, которая наносит вред США“.

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Теги: Трамп, отель, надпись, США, критика
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Комментариев (6)
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seny    14.01.2018, 20:35
Оценка:  0
seny
У входа в отель Трампа появилась надпись "вонючая дыра". правильно написали перевод, только мягко. по переводу shit hole это "дерьмовое отверстие"
ЛюблюУкраину    14.01.2018, 23:09
Оценка:  0
ЛюблюУкраину
то бишь задница?
seny    14.01.2018, 20:18
Оценка:  0
seny
ярко! за такие слова надо отвечать! позорно такое для президента, особенно президента такой страны, как сша
Бувший_східняк    14.01.2018, 20:29
Оценка:  -2
Бувший_східняк
Если он действительно использовал слово Shithоlе, то это - очень оскорбительно и ругательно. А на Бигмире это слово перевели как помойка.
ЛюблюУкраину    14.01.2018, 23:15
Оценка:  0
ЛюблюУкраину
а ещё борются за почётное звание «страны высокой культуры быта», - это же кошмар, кошмар!
Бувший_східняк    14.01.2018, 20:11
Оценка:  +2
Бувший_східняк
Мы должны выступить с целью положить конец превосходству белой расы- да пожалуйста. Начните из того, что превзойдите её в математике, физике, химии...
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