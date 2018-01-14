У входа в отель Трампа появилась надпись "вонючая дыра"

На фасадной стене здания появились надписи и призывы, которые критикуют президента Трампа.

У входа в отель Трампа появились проекции с надписями и призывами twitter.com/bellvisuals

Над входом в здание отеля Trump International Hotel, который принадлежит президенту США Дональду Трампу, появилась огромная световая проекция “вонючая дыра“.

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Соответствующее видео опубликовал на своей странице в социальной сети основатель Bell Visuals Робин Бэлл, который уже троллил подобным образом американского лидера.

“Мы должны выступить с целью положить конец превосходству белой расы“, – гласит один из слоганов на стене.

Также была проекция с надписью: “Президент отвлекает нас от политики, которая наносит вред США“.