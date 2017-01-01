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В Таиланде взорвался катер с туристами: 16 пострадавших

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На борту находились 26 туристов из Китая.
В Таиланде взорвался катер с туристами: 16 пострадавших
bangkokpost.com

Возле острова Пхипхи в Таиланде вследствие взрыва на моторной лодке пострадали не менее 16 человек. Об этом сообщает газета Bangkok Post в воскресенье, 14 января.

Взрыв произошел во время морской прогулки от причала Рассада в провинции Пхукет до островов Пхипхи. На борту находились 26 туристов из Китая, в том числе трое детей, и пять граждан Таиланда - члены экипажа и гид.

Издание уточняет, что шесть туристов получили сильные ожоги. Пострадавшие были доставлены в местные больницы. Взрыв, вероятно, произошел из-за утечки топлива.

Ранее сообщалось, что жертвой столкновения скоростного катера и туристической лодки в море недалеко от Афин стали четыре человека, среди них – гражданин Украины.

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Теги: Таиланд, туристы, катер, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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