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СМИ: Во время протестов в Иране погибли 25 человек

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Около тысячи человек задержали.
Протесты в Тегеране
Протесты в Тегеране

В ходе протестов в Иране, прошедших в последние несколько недель, погибло 25 человек, еще 400 было задержано. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на судебные власти страны.

Среди 25 погибших – и протестующие, и представители полиции.

Ранее агентство Reuters сообщало, что за время протестов погибло не менее 22 человек, примерно 1 тыс. задержали.

Напомним, в ночь на 2 января во время массовых протестов в Иране погибли девять человек, в том числе страж исламской революции. 

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Теги: Иран, протесты, жертвы, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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