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США помогут Киеву создать Службу финрасследований

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В FinCEN заявили, что будут активно следить за процессом создания службы в Украине.
США помогут Киеву создать Службу финрасследований
РБК-Украина

Госагенство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк по итогам визита в США и встречи с замдиректора FinCEN Джамалом Эль-Хинди.

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“Во время встречи обсудили текущие вопросы во взаимодействии FinCEN с госучреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества. Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Госслужбой финансового мониторинга“, – заявил Данилюк.

В FinCEN заявили, что будут “активно следить за процессом создания в Украине Службы финрасследований – единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства“, добавил глава Минфина.

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Данилюк напомнил, что ранее Минфин достиг договоренностей с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Госдепа США и Минфином Италии по организации обучения для будущих работник СФР.

Недавно премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что проблема коррупции в Украине используется многими недоброжилателями для нагнетания ситуации. 

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Теги: Украина, США, коррупция, расследование, борьба с коррупцией, министр финансов Данилюк
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Источник: korrespondent.net

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