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Российскому политологу запретили въезд в ЕС

Комментариев: 2
Запрет для Бондаренко ввели по запросу Польши.
Олег Бондаренко
Олег Бондаренко
РБК

Российскому политологу и пропагандисту Олегу Бондаренко отказали во въезде в ЕС на паспортном контроле в аэропорту Берлина Тегель. Об этом он сообщил по телефону агентству ТАСС.

"По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года", - сказал он.

Как он сообщил, в Берлин его пригласила немецкая Левая партия для участия в политическом мероприятии.

Также, по словам Бондаренко, правоохранители в настоящее время готовят его к депортации. Под конвоем пропагандиста из переправляют в другой аэропорт Берлина, Шенефельд.

"Был там (в Польше, – ред.) три года назад и ничего не писал об этой стране в последнее время", – отметил он, пытаясь прокомментировать причину запроса Варшавы на запрет въезд в страны ЕС.

Недавно в аэропорту Борисполь не пропустили на территорию Украины корреспондента российского медиахолдинга ВГТРК Олега Пакшина. 

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Теги: Россия, Евросоюз, запрет, россияне, россияне за рубежом, россиянин, политолог, Запрет на въезд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ruspidor    14.01.2018, 23:50
Оценка:  0
Ruspidor
Какуля русская...
boing747ua    14.01.2018, 23:40
Оценка:  +1
boing747ua
овца невинная
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