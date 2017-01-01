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В Чили произошло мощное землетрясение, есть жертвы

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Магнитуда землетрясения составила 7,1.
В Чили произошло мощное землетрясение, есть жертвы
csis.org

В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,1 – погиб один человек, еще 20 пострадали. Об этом сообщили в Геологической службы США (USGS) в воскресенье, 14 января.

Эпицентр толчков находился в 36 км северо-западнее города Акари, на южном побережье Перу.

Губернатор провинции Ямила Осорио сообщила в об одном погибшем, раздавленного обломком скалы в населенном пункте Яука.

Также со ссылкой на муниципальную власть Осорио рассказала о 20 раненых по всей провинции. Сообщается о повреждении некоторых автомобильных дорог. Угрозы цунами нет.

Ранее возле побережья Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3.

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Теги: стихия, жертвы, Чили, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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