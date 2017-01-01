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США назвали причину ложной ракетной тревоги на Гавайях

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У властей штата нет нужных мер предосторожности и контроля за такими оповещениям.
Гавайи
Гавайи
Getty Images

Федеральная комиссия связи США назвала в качестве причины ложной ракетной тревоги на Гавайях отсутствие у властей штата необходимых мер по контролю за такого рода оповещениями. Об этом говорится в заявлении главы комиссии Эджита Пая.

"Правительство Гавайев не располагает необходимыми мерами предосторожности для предотвращения подобных оповещений", – сказано в тексте заявления.

В комиссии назвали инцидент абсолютно неприемлемым и заявили, что проведут тщательное расследование.

Напомним, 13 января на Гавайях было распространено сообщение о ракетной угрозе. Жителей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование вооруженных сил США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.

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Губернатор Гавайев Дэвид Айдж заявил, что причиной ложной тревоги стало то, что один из сотрудников нажал не ту кнопку.

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Теги: США, ошибка, Гавайи, Воздушная тревога
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Источник: korrespondent.net

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