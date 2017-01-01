В США автомобиль въехал во второй этаж клиники
Водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
Машина на высокой скорости ехала по дороге, но врезалась в отбойник. От удара автомобиль подбросило и откинуло к зданию стоматологической клиники.
Водитель и пассажир авто получили травмы и были госпитализированы. В здании никто не пострадал. Водитель признался, что употреблял наркотики.
Под Луцком авто врезалось в автобус, есть жертвы
Под Луцком авто врезалось в автобус, есть жертвы
Ранее сообщалось, что под Киевом пьяная женщина на скорости сбила столб и дерево, пытаясь уехать от полицейских.
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