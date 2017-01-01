В США автомобиль въехал во второй этаж клиники

Водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

В американском городе Санта-Ана водитель автомобиля въехал во второй этаж здания стоматологической клиники, сообщает Los Angeles Times

Машина на высокой скорости ехала по дороге, но врезалась в отбойник. От удара автомобиль подбросило и откинуло к зданию стоматологической клиники.