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В США автомобиль въехал во второй этаж клиники

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Водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
Автомобиль протаранил стоматологическую клинику в США
Автомобиль протаранил стоматологическую клинику в США
twitter.com/latimes
 
В американском городе Санта-Ана водитель автомобиля въехал во второй этаж здания стоматологической клиники, сообщает Los Angeles Times.
 
Машина на высокой скорости ехала по дороге, но врезалась в отбойник. От удара автомобиль  подбросило и откинуло к зданию стоматологической клиники. 
 
Водитель и пассажир авто получили травмы и были госпитализированы. В здании никто не пострадал. Водитель признался, что употреблял наркотики.

Под Луцком авто врезалось в автобус, есть жертвы
 
Ранее сообщалось, что под Киевом пьяная женщина на скорости сбила столб и дерево, пытаясь уехать от полицейских. 
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Теги: США, ДТП, здание, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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