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Из Чехии депортируют активистку Femen, которая набросилась на Земана

Комментариев: 2
Диаш судили по обвинению в хулиганстве.
Диаш провела свою акцию 12 января
Диаш провела свою акцию 12 января
Кадр из видео

Активистку движения Femen Ангелину Диаш, которая бросилась на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, признали виновной в уголовном преступлении. Об этом Европейской правде сообщили чешские журналисты, следящие за процессом.

Украинку судили по обвинению в хулиганстве – ей присудили 3 месяца тюрьмы с испытательным сроком 1 год. Также Диаш должна покинуть страну.

Кроме условного срока, для активистки вынесен запрет на въезд в Чехию (фактически – в Шенгенскую зону) сроком на 1 год.

В свою очередь издание Aktualne подтверждает, что приговор по уголовному делу вынесен, но не уточняет статью уголовного кодекса. По словам адвоката украинки, она признала приговор, потому что хочет вернуться домой, хотя и "считает себя невиновной".

Напомним, Диаш провела свою акцию 12 января.

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Теги: президент, суд, Чехия, Femen, активисты, Милош Земан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    15.01.2018, 12:05
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
А что феменистки не могли свою тёлку на Земана послать? Или у них этого движения нет?
Вурдалак    15.01.2018, 12:04
Оценка:  +2
Вурдалак
Дефкам главное буфера выпятить))Политика просто маскировка.
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