Из Чехии депортируют активистку Femen, которая набросилась на Земана

Диаш судили по обвинению в хулиганстве.

Активистку движения Femen Ангелину Диаш, которая бросилась на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, признали виновной в уголовном преступлении. Об этом Европейской правде сообщили чешские журналисты, следящие за процессом.

Украинку судили по обвинению в хулиганстве – ей присудили 3 месяца тюрьмы с испытательным сроком 1 год. Также Диаш должна покинуть страну.

Кроме условного срока, для активистки вынесен запрет на въезд в Чехию (фактически – в Шенгенскую зону) сроком на 1 год.

В свою очередь издание Aktualne подтверждает, что приговор по уголовному делу вынесен, но не уточняет статью уголовного кодекса. По словам адвоката украинки, она признала приговор, потому что хочет вернуться домой, хотя и "считает себя невиновной".

Напомним, Диаш провела свою акцию 12 января.