На Филиппинах эвакуируют тысячи человек из-за проснувшегося вулкана

Вулкан Майон начал извергаться.

Власти Филиппин эвакуируют 9 тысяч человек из-за проснувшегося вулкана. Майон начал извергаться, вынудив власти эвакуировать жителей окрестностей и повысить уровень угрозы. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии поднял уровень угрозы извержения вулкана до трех по пятибалльной шкале, сообщает агентство Associated Press в понедельник, 15 января.

Сегодня утром из вулкана вытек поток лавы, преодолевший по склону порядка 500 метров, также зафиксирован выброс вулканического пепла.

Специалисты предупреждают, что сильное извержение вулкана может произойти в течение нескольких недель или даже дней.

Вулкан расположен в провинции Албай в 340 км от столицы Филиппин – Манилы. Его первое извержение было зафиксировано в 1616 году, а самое смертоносное – в 1814 году, тогда погибли 1,2 тыс. человек.

Напомним, в декабре на острове Бали произошло извержение вулкана Агунг спустя месяц после его активности.