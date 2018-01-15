Распад РФ будет более разрушителен, чем крушение СССР - политолог

По мнению российского политолога Дмитрия Орешкина, распад РФ в ближайшие 25 лет — почти неизбежен.

Российский политический аналитик и эксперт Дмитрий Орешкин считает, что в ближайшее время распад Российской Федерации маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен. Об этом он рассказал в чате в Главреда

При этом эксперт отметил, что последствия распада России для мира могут быть гораздо более опасными, чем были последствия развала Советского Союза.

“В ближайшее время это (распад страны — ред.) маловероятно. А в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежно“, — отметил собеседник.

Поскольку президент России Владимир Путин ужесточает гиперцентрализацию системы управления, это усугубляет отставание развития регионов, и “рано или поздно эти территории начнут проявлять свое недовольство“.

“Какими могут быть последствия (распада РФ — ред.)? Я думаю, что гораздо более опасными, чем были последствия развала Советского Союза. При развале СССР всем было понятно, что так дальше жить нельзя“, — заявил эксперт.

Читай также: Жириновский в истерике угрожал Украине расстрелами “Всем, в том числе партийным элитам. Потому что любой секретарь обкома понимал, что его качество жизни, пожалуй, даже хуже, чем у американского работяги у конвейера, потому что у того-то хоть есть свой коттедж (или дом), гараж, две машины, и этот работяга может путешествовать по всему свету, чувствуя себя состоявшимся гражданином“, — подчеркнул аналитик. “Всем, в том числе партийным элитам. Потому что любой секретарь обкома понимал, что его качество жизни, пожалуй, даже хуже, чем у американского работяги у конвейера, потому что у того-то хоть есть свой коттедж (или дом), гараж, две машины, и этот работяга может путешествовать по всему свету, чувствуя себя состоявшимся гражданином“, — подчеркнул аналитик.

“А у секретаря обкома — черная Волга, квартира в доме из желтого кирпича и пыжиковая шапка, и все. Но при этом он еще “ходит в мокрых штанах“, потому что в любой момент его могут или снять с должности или посадить. В нынешней ситуации гораздо богаче и лучше, чем в советские времена. И есть класс людей, например, путинская номенклатура, которая думает, что так жить очень даже можно и правильно... они просто так, спокойно от власти не уйдут“, - утверждает политолог.

Читай также: Российскому политологу запретили въезд в ЕС Орешкин добавил, что “они будут бороться всеми средствами, в том числе вооруженными“. Потому следующий цикл территориального сжатия России будет сопровождаться вооруженными конфликтами. Но не между населением и властью, как нам обычно говорят. А между различными элитными группами, которые хотели бы “перехватить контроль и власть из ослабевших рук центра“, полагает эксперт. Орешкин добавил, что “они будут бороться всеми средствами, в том числе вооруженными“. Потому следующий цикл территориального сжатия России будет сопровождаться вооруженными конфликтами. Но не между населением и властью, как нам обычно говорят. А между различными элитными группами, которые хотели бы “перехватить контроль и власть из ослабевших рук центра“, полагает эксперт.

“Что это будут за группы — кадыровцы или чекисты, или ФСО (Федеральная служба охраны — ред.), или какие-то еще элитные команды, мы не знаем. Я опасаюсь, что Советский Союз распался относительно мирно, а следующий цикл будет гораздо более опасным для России“, — сказал Дмитрий Орешкин.