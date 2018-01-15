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Черновецкий заявил, что выехал из Грузии и не может вернуться

Комментариев: 2
Экс-мэр Киева настроен оптимистически.
Леонида Черновецкого разыскивают как лицо, которое скрывается от прокуратуры Украины
Леонида Черновецкого разыскивают как лицо, которое скрывается от прокуратуры Украины
facebook.com/chernovetskiy

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий больше не может въехать назад на территорию Грузии, где он скрывался от украинского правосудия.

Об этом он написал 15 января на своей странице в Facebook.

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“Самая красивая страна в мире и самые гостеприимные люди! Жаль, что в связи с преступным уголовным преследованием меня со стороны лично Луценко (генпрокурора Юрия Луценко – ред.), я на склоне лет не могу посещать Грузию!“ – написал Черновецкий.

При этом экс-мэр украинской столицы настроен оптимистически и не считает себя виновным в каких-либо коррупционных действиях: “Господь все поставит на свои места: недолго Луценко “гулять“ на свободе за все, что он совершил против украинского народа! Я не в счет. Разберусь сам…! Слава Украине!“.

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Напомним, 14 июля в ГПУ заявили, что Черновецкий стал подозреваемым в деле о незаконном строительстве в Киеве “вертолетной площадки Януковича“. Прокуроры утверждают, что он, “действуя в интересах пока неустановленных лиц из ближайшего окружения Януковича“, якобы способствовал незаконному изъятию, изменению целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства. Черновецкий объявлен в розыск.

Экс-мэр Киева считает, что объявленное подозрение “является местью“ генпрокурора Юрия Луценко.

Ранее официальный Тбилиси отказался выдать Черновецкого Киеву, так как тот является гражданином Грузии.

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Комментариев (2)
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Мухоморище    15.01.2018, 12:27
Оценка:  0
Мухоморище
Так и где ты щас,в межгалактическом пространстве???
Irena    15.01.2018, 12:21
Оценка:  0
Irena
Петрик может совершить бартер: Миху в обмен на Леню. Только Лене здесь все равно ничего не будет, своих же не сажают. А Миху грузины могут конечно потрепать
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