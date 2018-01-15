Черновецкий заявил, что выехал из Грузии и не может вернуться

Экс-мэр Киева настроен оптимистически.

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий больше не может въехать назад на территорию Грузии, где он скрывался от украинского правосудия.

Об этом он написал 15 января на своей странице в Facebook.

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“Самая красивая страна в мире и самые гостеприимные люди! Жаль, что в связи с преступным уголовным преследованием меня со стороны лично Луценко (генпрокурора Юрия Луценко – ред.), я на склоне лет не могу посещать Грузию!“ – написал Черновецкий.

При этом экс-мэр украинской столицы настроен оптимистически и не считает себя виновным в каких-либо коррупционных действиях: “Господь все поставит на свои места: недолго Луценко “гулять“ на свободе за все, что он совершил против украинского народа! Я не в счет. Разберусь сам…! Слава Украине!“.

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Напомним, 14 июля в ГПУ заявили, что Черновецкий стал подозреваемым в деле о незаконном строительстве в Киеве “вертолетной площадки Януковича“. Прокуроры утверждают, что он, “действуя в интересах пока неустановленных лиц из ближайшего окружения Януковича“, якобы способствовал незаконному изъятию, изменению целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства. Черновецкий объявлен в розыск.

Экс-мэр Киева считает, что объявленное подозрение “является местью“ генпрокурора Юрия Луценко.

Ранее официальный Тбилиси отказался выдать Черновецкого Киеву, так как тот является гражданином Грузии.