Черновецкий заявил, что выехал из Грузии и не может вернуться
Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий больше не может въехать назад на территорию Грузии, где он скрывался от украинского правосудия.
Об этом он написал 15 января на своей странице в Facebook.
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“Самая красивая страна в мире и самые гостеприимные люди! Жаль, что в связи с преступным уголовным преследованием меня со стороны лично Луценко (генпрокурора Юрия Луценко – ред.), я на склоне лет не могу посещать Грузию!“ – написал Черновецкий.
При этом экс-мэр украинской столицы настроен оптимистически и не считает себя виновным в каких-либо коррупционных действиях: “Господь все поставит на свои места: недолго Луценко “гулять“ на свободе за все, что он совершил против украинского народа! Я не в счет. Разберусь сам…! Слава Украине!“.
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Напомним, 14 июля в ГПУ заявили, что Черновецкий стал подозреваемым в деле о незаконном строительстве в Киеве “вертолетной площадки Януковича“. Прокуроры утверждают, что он, “действуя в интересах пока неустановленных лиц из ближайшего окружения Януковича“, якобы способствовал незаконному изъятию, изменению целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства. Черновецкий объявлен в розыск.
Экс-мэр Киева считает, что объявленное подозрение “является местью“ генпрокурора Юрия Луценко.
Ранее официальный Тбилиси отказался выдать Черновецкого Киеву, так как тот является гражданином Грузии.