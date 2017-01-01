В США поезд метро сошел с рельсов, люди шли пешком по тоннелю

Пассажиры шли по рельсам около 600 метров до следующей станции метро. Ради их безопасности на этом участке было отключено напряжение.

В метрополитене Вашингтона в понедельник, 15 января, поезд с пассажирами сошел с рельсов. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает Укринформ.

Авария произошла около 6:30 утра понедельника на красной ветке метро в центре столицы, возле станции Farragut North. Поезд остановился в тоннеле, вследствие чего пассажирам пришлось преодолевать около 600 метров до ближайшей станции. В это время на отдельном участке метрополитена было отключено напряжение.

"Спасатели Вашингтона успешно эвакуировали всех пассажиров из поезда, сошедшего с рельсов, и провели оценку обстановки, когда прибыли на платформу. Никто не сообщил о травме", - отметили в Департаменте пожарной службы и чрезвычайных ситуаций.

Пассажиры выложили фотографии инцидента в социальные сети, на которых видно застрявший поезд, спасателей, а также людей, идущих вдоль туннеля.

Инцидент хоть и состоялся в понедельник, впрочем, людей в метро было намного меньше, чем обычно, поскольку в этот день американцы отмечают федеральный праздник – День Мартина Лютера Кинга. Тем не менее, для поддержания графика своевременной доставки пассажиров, местные власти запустили дополнительные автобусные сообщения по отключенной линии метро.

Как сообщалось, во Франции 40 хулиганов разгромили поезд.

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