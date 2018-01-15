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Обманутый в Москве россиянин два месяца шел пешком домой

Комментариев: 6
Мужчина несколько месяцев проработал на московской стройке, но денег так и не увидел. Работодатели бесследно исчезли.
Мужчину нашел поисковый отряд Лиза-Алерт
Мужчину нашел поисковый отряд Лиза-Алерт
bo32.ru

Житель Воронежской области, обманутый работодателями в Москве, был найден в Курской области, куда он два месяца шел пешком, пытаясь возвратиться домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя поискового отряда Лиза-Алерт Ольгу Деречеву.

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По ее словам, в минувшие выходные 64-летний мужчина был найден на остановке Мещерские дворы в Курской области, где представители отряда искали другого мужчину из Курской области.

“В вечернее время, 23.30 мск, наш экипаж обнаружил на остановке по пути следования мужчину. Поняли, что необходима какая-то помощь, он очень сильно замерз. Остановились, спросили, он с трудом нам ответил. Мы поняли, что состояние критическое, напоили его горячим чаем и вызвали скорую, – рассказала Деречева.

Как рассказал мужчина представителям отряда, сам он из города Калач Воронежской области, уехал на заработки в Москву.

“Ему цыгане предложили там подработать – он согласился. На стройке пробыл несколько месяцев, но в итоге так называемые работодатели его пропали, ему не заплатили, и он пешком из Москвы два месяца шел домой. Так оказался в Курской области“, – добаила представительница отряда.

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В ту ночь было около 15 градусов мороза. Замерзшего мужчину доставили в больницу, где он провел ночь. На следующее утро сотрудники поискового отряда связались с коллегами из Воронежской области и правоохранителями. Выяснилось, что родные искали его, подали заявление в полицию.

Ранее полиция нашла пропавшего жителя поселка Удачное Донецкой области, депутата поселкового совета Николая Бурыма. Он ушел из дома и около двух недель провел в мужском монастыре в Новомосковске Днепропетровской области.

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Теги: Россия, Москва, работа, стройка, мужчина, цыгане, россиянин, пропал без вести
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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vysnovok    15.01.2018, 22:34
Оценка:  -3
vysnovok
...Ему цыгане предложили там подработать – он согласился...

Не даром, пословица гласит: 20 лет - ума нет и не будет".
BOM-BOM    15.01.2018, 23:15
Оценка:  +1
BOM-BOM
шта, за скрепы абидна, а написать нечева? ниужели на росее абманывают? ))
vysnovok    15.01.2018, 22:34
Оценка:  -4
vysnovok
И в чём фишка? Неужели, мало своих обманутых,
достойных умственных усилий бигмировских писак?
Мачок    15.01.2018, 22:34
Оценка:  -2
Мачок
"пытаясь возвратиться домой" - текст пишут жертвы образования.
Вернуться - наверно правильнее.
mrtdffhher    15.01.2018, 22:33
Оценка:  -13
mrtdffhher
Шел пешком домой в Тернополь?
MonkeyBusiness    15.01.2018, 22:34
Оценка:  +6
MonkeyBusiness
Воронежская область возле Тернополя?
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