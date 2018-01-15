Обманутый в Москве россиянин два месяца шел пешком домой

Мужчина несколько месяцев проработал на московской стройке, но денег так и не увидел. Работодатели бесследно исчезли.

Житель Воронежской области, обманутый работодателями в Москве, был найден в Курской области, куда он два месяца шел пешком, пытаясь возвратиться домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя поискового отряда Лиза-Алерт Ольгу Деречеву.

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По ее словам, в минувшие выходные 64-летний мужчина был найден на остановке Мещерские дворы в Курской области, где представители отряда искали другого мужчину из Курской области.

“В вечернее время, 23.30 мск, наш экипаж обнаружил на остановке по пути следования мужчину. Поняли, что необходима какая-то помощь, он очень сильно замерз. Остановились, спросили, он с трудом нам ответил. Мы поняли, что состояние критическое, напоили его горячим чаем и вызвали скорую, – рассказала Деречева.

Как рассказал мужчина представителям отряда, сам он из города Калач Воронежской области, уехал на заработки в Москву.

“Ему цыгане предложили там подработать – он согласился. На стройке пробыл несколько месяцев, но в итоге так называемые работодатели его пропали, ему не заплатили, и он пешком из Москвы два месяца шел домой. Так оказался в Курской области“, – добаила представительница отряда.

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В ту ночь было около 15 градусов мороза. Замерзшего мужчину доставили в больницу, где он провел ночь. На следующее утро сотрудники поискового отряда связались с коллегами из Воронежской области и правоохранителями. Выяснилось, что родные искали его, подали заявление в полицию.

Ранее полиция нашла пропавшего жителя поселка Удачное Донецкой области, депутата поселкового совета Николая Бурыма. Он ушел из дома и около двух недель провел в мужском монастыре в Новомосковске Днепропетровской области.