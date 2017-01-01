Эрдоган против "сил безопасности" США в Сирии

Турецкий лидер считает, что нужно уничтожить создаваемую коалицией во главе со США армию для охраны сирийской границы, в состав которой войдут курды.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что необходимо уничтожить так называемые силы безопасности границы, которые США создают на севере Сирии, так как действия Вашингтона угрожают национальной безопасности республики, сообщает РИА Новости.

"Наша задача - задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество - это их дело. Но мы этого не позволим", - подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что турецкие военные продолжат обстрелы позиций сил самообороны сирийских курдов в Африне, которых США называют своими союзниками в регионе.

Ранее сообщалось, что возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГ намерена создать в Сирии "силы безопасности границы" в составе 30 тысяч человек. Военные боевого подразделения будут находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат.

США узаконивают террористов в Сирии – Турция