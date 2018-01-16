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В Германии автобус со школьниками врезался в стену жилого дома

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Десятки детей пострадали в аварии школьного автобуса в Германии. Шесть школьников находятся в тяжелом состоянии, в то время, как водитель отделался легкими повреждениями.
Автобус врезался в стену дома
Автобус врезался в стену дома
twitter /regenbogen

Школьный автобус с детьми въехал в стену жилого дома в немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Авария произошла во вторник, 16 января, утром. Об этом сообщает издание Stuttgarter Nachrichten.

СМИ сообщают о 43 пострадавших. Шестеро детей находятся в тяжелом состоянии. По данным полиции, пострадали не менее двадцати человек. Водитель автобуса получил незначительные повреждения.

Отмечается, что автобус въехал в стену дома, на первом этаже которого находился магазин. Причины инцидента пока неизвестны.

На место происшествия прибыла полиция и три спасательных вертолета. Дорога полностью перекрыта.

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Теги: дети, Германия, авария, школьники, автобус, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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