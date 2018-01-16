Жители Крыма неполноценны по отношению к миру - Собчак

При этом, по мнению кандидата в президенты России Собчак, "Крым - украинский. Это факт медицинский".

Кандидат в президенты России от партии Гражданская инициатива и телеведущая Ксения Собчак назвала жителей Крыма неполноценными по отношению к миру.

Об этом она заявила в эфире радио КП.

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“Мы же сами говорим, что Крым — часть России. Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка? Почему эти люди не могут выезжать за границу? Почему в Крыму не проводится ни один матч чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет“, — сказала Ксения Собчак.

По мнению телеведущей, международные компании не хотят приходить в регион, потому что боятся попасть под санкции. Из-за этого полуостров будет нищать, люди будут жить плохо, а бюджетных денег на Крым будет тратиться все больше.

“Я не хочу русским людям такой жизни. Я хочу, чтобы они были частью большой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру. Я против этого“, — заключила телеведущая.

Также в эфире радио кандидат в президенты Ксения Собчак рассказала свою позицию по “референдуму“ в Крыму.

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“По международным договоренностям, Крым - украинский. Это факт медицинский, понимаете. Мы нарушили международные договоренности, мы нарушили наш договор с Украиной. Я за правду. А дальше - мы можем обсуждать и давайте это делать: как выходить из этой ситуации, что делать с русскими людьми, которые хотят быть частью России“, - пояснила она.

Собчак подчеркнула, что Россия обязана учитывать мнение жителей Крымского полуострова.

“Мы не можем просто взять все и переменить, не учитывая их мнения. Но то, что мы спровоцировали международный конфликт, то, что мы выступили агрессивно, как страна - это факт. Это бессмысленно оспаривать“, - отметила она.

На слова Собчак отреагировала депутат Госдумы Наталья Поклонская, ранее работавшая в крымской прокуратуре.

“Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России. Но это личная беда таких “политиков“, которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей“, — сказала Поклонская в комментарии РИА Новости.

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Напомним, Собчак зарегистрировали кандидатом в президенты РФ в декабре 2017 года. Еще до этого она заявила, что считает Крым украинским, однако при этом призвала Киев и Москву к диалогу.

Согласно опросу, за Собчак готовы голосовать около 1% россиян.