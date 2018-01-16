В России трактор ушел под лед, вытаскивая из реки автокран, который спасал бензовоз

Местные жители решили задействовать 25-тонный трактор для подъема провалившихся под лед бензовоза и автокрана.

Под лед ушли два большегрузных автомобиля 38.mchs.gov.ru

Спасательная операция проводилась на реке Лена возле села Кривая Лука в Киренском районе Иркутской области РФ.

Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

“Остается открытым вопрос, успеет ли местная власть утопить всю тяжелую технику в районе, прежде чем услышит призывы сотрудников МЧС плотно заняться вопросами безопасности на водных объектах?“ — задают вопрос спасатели.

Как отмечается в сообщении, власти региона проигнорировали рекомендации инспекторов об усилении борьбы с нелегальными ледовыми переправами, которые представляют опасность.

Кроме того, для подъема бензовоза и крана работники МЧС рекомендовали использовать лебедки, однако местные жители решили задействовать на льду 25-тонный трактор.

ЧП произошло на реке Лена 38.mchs.gov.ru

Происшествие удалось зафиксировать на видео 38.mchs.gov.ru

Спасательная операция продолжается с 10 января 38.mchs.gov.ru

Также сегодня на реке Лена под лед провалился второй трактор, водитель не спасся 38.mchs.gov.ru

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Бензовоз ушел под лед еще 10 января, когда водитель пытался пересечь Лену по нелегальной переправе. С тех пор идет спасательная операция.

Тогда водителю удалось выбраться из кабины, а собственник направил к реке автокран, который тоже провалился и “буквально встал на цистерну“.

Кроме того, при провале произошел разлив топлива на площади почти 600 квадратных метров. Спасатели к понедельнику, 15 января, собрали более семи тонн нефтепродуктов.

Стоит отметить, что это происшествие — второе за сутки на реке Лене, уточняют Вести.

Так в Киренском районе утром во вторник в районе населенного пункта Ичера при попытке пересечь реку провалился под лед трактор ДТ-75, принадлежащий фермерскому хозяйству. По предварительным данным, водитель не смог выбраться из кабины и утонул. По факту гибели 31-летнего тракториста СКР по региону начал доследственную проверку по статье “Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека“ УК РФ.

Напомним, 10 января в Мурманской области пьяный россиянин угнал бронемашину и въехал в магазин.